Defne Joy Foster ölüm yıldönümünde unutulmadı
Sihirli Annem’de canlandırdığı Eda karakteri ile adını duyuran Defne Joy Foster 10 yıl önce bugün yaşamını yitirdi. Foster’ın rol arkadaşı İnci Türkay da, genç oyuncuyu ölüm yıl dönümünde unutmadı.
Oyuncu, sunucu ve aynı zamanda DJ olarak da bilinen Defne Joy Foster, 2 Şubat 2011’de yaşamını yitirdi. Özellikle Sihirli Annem’de canlandırdığı Eda karakteri ile hafızalara kazınan Foster, vefatının 10. yılında unutulmadı. Dizideki rol arkadaşı İnci Türkay, sosyal medya hesabından Foster ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, “10 yıl oldu Defne'ciğim...” notunu düştü. Türkay’ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
DEFNE JOY FOSTER KİMDİR?
Defne Joy Nayman Foster, Türk olan annesi Hatice Nayman ile NATO'da subay olan Amerikalı Steve Foster'ın kızı olarak 2 Eylül 1975 tarihinde Adana İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldi. Çiftin boşanmasıyla Foster'ın babası memleketi Alabama'ya döndü ve Foster, annesiyle kaldı. Ortaokulu İzmir Alsancak Ortaokulu'nda okudu. 1992 yılında İzmir Fatih Lisesi'nden mezun oldu ve daha sonra eğitimine devam etmedi.
Foster, 1996'da Kral TV VJ'i olarak kariyerine başladı ve daha sonra çeşitli kanallarda müzik programı sunuculuğu yaptı. Ardından dizi oyunculuğuna başladı. Uzunca süre Sihirli Annem dizisinde Eda karakterini canlandırdı. Oyunculuğun dışında bir süre tekrar program sundu. TV8'de yayınlanan Bir İş İçin Lazım adlı programı Cemil Büyükdöğerli ile birlikte sundu. TRT programı olan Çeyiz Şov'u sundu. Kanal 7'de Zula adlı programın sunuculuğunu yürüttü. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sunup, yapımını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı programa yarışmacı olarak katıldı.
Dizi setinde görüntü yönetmeni olan İlker Yasin Solmaz ile 2008'de Assos'ta dünyaevine girdi. 13 Haziran 2009'da Can Kılıç adında bir oğlu oldu. 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Foster'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
ROL ALDIĞI DİZİLER
1997 - Ruhsar
2000 - Beyaz Yalanlar
2000 - Dadı
2003 - Sihirli Annem
2006 - Selena
2007 - Hayal ve Gerçek
SUNUCULUK
Çeyiz Show
Çat Kapı
Bir İş İçin Lazım
NTV Yeşil Ekran
Uzman Avı
Zula
YER ALDIĞI YARIŞMALAR
2002: Altıncı His (Takım kaptanı)
2010-2011: Yok Böyle Dans (Yarışmacı)
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