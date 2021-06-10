Defne Küçük’ten Kuş Frekansı
Defne Küçük’ün Kuş Frekansı seramik sergisi, Schneidertempel Sanat Merkezi’nde ziyaretçilere açıldı.
Kuşların görsel şöleninden doğan Defne Küçük’ün Kuş Frekansı seramik sergisi dün Schneidertempel Sanat Merkezi’nde açıldı.
Doğala yakın dokuları seven Defne Küçük, türlü formları, renk uyumu ve güzellikleriyle kuşlardan esinlenen sergisinde organik ve inorganik malzemeyi bir arada kullanıyor.
Küçük, serginin doğuşunu şu sözlerle anlatıyor:
“Çocukluğumdan bu yana, hep çatı katında yaşadığım için kuşlar her zaman vardı benim yaşantımda... Hâlâ da öyledir.Yine teras katı ve yine kuşlar... Doyururum, gün içinde defalarca sularını yenilerim, banyo yapışlarını, birbirleriyle ilişkilerini izlerim. Pandemi sürecinde, kuş temalı bir sergi yapmaya karar verdim ve süreci de bu şekilde değerlendirmiş oldum. Kuşlarla baş başa geçen zamanlar, imgelemeler... Hayallediğim kuşlarımı, belirlediğim malzeme ve teknikle kendime göre en uygun tarzda çalıştım. Örneğin, kullandığım dallar doğaldır. Seferihisar kıyılarından toplandılar.”
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