Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
Spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli'nin sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran ve aynı ortamda bulunduğu kişileri test yaptırmaları konusunda uyaran Samyeli, 4 Eylül'deki konserinin de ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.
Defne Samyeli'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
"COVID POZİTİF OLDUĞUMU ÖĞRENDİM"
Samyeli paylaşımında, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok; hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik" ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Erdoğan Bayraktar’ın içine oturan taş