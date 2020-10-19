Değerlendirme kurulu oluşturulacak ve 6 ayda bir Genel Başkan Akşener’e rapor sunulacak
İYİ Parti’de başkanlık divanı, genel idare kurulu ve teşkilatların performans değerlendirmesine tabi tutulacağı ve sonucun Akşener’e sunulacağı belirtildi.
2. Olağan Kurultayı sonrasında “oy verilmeyecekler listesiyle” birlikte İYİ Parti içinde başlayan tartışmaları, Genel Başkan Meral Akşener, “performans kriteri” ile sonlandırmayı hedefliyor. Partinin başkanlık divanı, genel idare kurulu (GİK) ve teşkilatların her türlü eylem ve faaliyetleriyle yurttaşa ulaşma ve onların sorunlarını dinleme konularında bundan böyle “performans değerlendirmesine tabi tutulacağı” belirtilirken, partide değerlendirme için de bir kurul oluşturulacak. Sonuçlar 6 ayda bir Akşener’e sunulacak.
AA’nın haberine göre, İYİ Parti yönetimi, uygulama ile hem parti içerisinde hem teşkilatlarda dinamizmi, partinin genel siyasetinde de kalite standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Bu çerçevede partililerin veya partiye üye olmayı düşünenlerin sosyal medya kullanımı ve parti içi ilişkilerden yurttaş ve teşkilatla olan diyaloglarına kadar kalite standartlarına dikkat edilecek. Partide, performansa uygunluğu bilimsel kriterlerle değerlendirecek bir kurul oluşturulacak. Kurul, değerlendirme kapsamında 3 aylık periyotlarla kriterlere uygunluğa bakacak. Performansı beğenilmeyen ya da kriterlere uymayanlara öncelikle iyileştirme önerilerinde bulunacak olan kurul, bu süreci takip edecek. Kurulda parti dışından isimlerin de yer alması öngörülüyor. Kurul, ayrıca 6 ayda bir yapacağı genel değerlendirmeyi Akşener’e sunacak.
GÖREVDEN ALABİLECEK
Kurulun 6 ayda bir yapacağı genel değerlendirmeye göre de Akşener, parti yönetiminde aksaklıkları bulunan isimleri görevden alabilecek. Bu sistemin kurultay sonrasında “oy verilmeyecekler listesi” ile başlayan tartışmaları da sonlandıracağı ifade ediliyor.
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