Değişen iklimler, değişen hayatlar

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 02:00

Sel sularının Karadeniz kasabalarını vurduğu, onlarca canın çamurlu toprakların altında yitip gittiği günlerde “İklim Değişikliğini Kim Çekiyor” sorusu sinemacıların da gündemine geldi. Sabancı Vakfı bu soruyu sorarak bu yıl beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması’na da kanaat önderi olarak Bal Ülkesi belgeseliyle ödül alan Makedon yönetmen Tamara Kotevska’yı seçti.

2016 yılında toplumsal sorunlara sinema aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla başlatılan Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nda “Değişen İklimler, Değişen Hayatlar” teması için yarışmacılara ilham kaynağı olan Tamara Kotevska bir video mesaj hazırladı. “İnsanın açgözlülüğü doğayı dönüştürüyor. İnsanlar şunu anlamalı ki iklim değişikliği bizim davranışlarımızın doğrudan bir sonucu ve davranışlarımızın bedelini geleceğimizle ödemeye devam edeceğiz. Unutmayın, bir kişi kuralı bozduğunda bunun bedelini herkes öder” dedi.

Tamara Kotevska’nın sözleri Karadeniz’de dere yataklarına yerleşim izni veren kamu yöneticilerini, dere yataklarına inşaat yapan, konutlara yerleşen, dükkânlarda ticaret yapan herkesi de uyarmalı. Aslında uyarmaya da gerek yok, felaketler yaşanarak gösterdi ki bir yanlış davranışın bedelini insan canıyla, malıyla ödeyebiliyor.