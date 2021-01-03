Dekan, öğrencilerine ‘terörist’ dedi

03 Ocak 2021 Pazar, 02:00

Öğrenciler daha önce sosyal medyada üniversitenin uzaktan eğitim ve sınav sistemini eleştirmişti. Öğrenciler, “Diğer fakülteler ödev şeklinde bu sınavları yapıyor bize neden kameralı sınav yapıyorsunuz, üniversitenin sistemi iyi çalışmıyor, sınav anında kısa bir süre içinde cevapları birçok arkadaşımız yüklemeyi başaramadı, internet ara sıra kesiliyor ve biz mağdur oluyoruz, biz de final sınavlarını ödev şeklinde yapalım” talebini dile getirmişti.

Öğrenci Sendikası da Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.