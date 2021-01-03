Dekan, öğrencilerine ‘terörist’ dedi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozkurt, sınavlarda kamera istemeyen öğrencilere hakaretler yağdırdı. Öğrencilerinin taleplerini “teröristlik” olarak niteleyen Bozkurt, “Terörist bozuntusu, adi, şerefsizler, insan değiller” dedi. Bozkurt’un hakaret ettiği video ise sosyal medyadan paylaşıldı. Bozkurt’a “istifa çağrısı” yapan Öğrenci Sendikası, “Bize insan değil diyorsunuz, asıl siz bu üslupla hoca değilsiniz!” ifadelerini kullandı.
Öğrenciler daha önce sosyal medyada üniversitenin uzaktan eğitim ve sınav sistemini eleştirmişti. Öğrenciler, “Diğer fakülteler ödev şeklinde bu sınavları yapıyor bize neden kameralı sınav yapıyorsunuz, üniversitenin sistemi iyi çalışmıyor, sınav anında kısa bir süre içinde cevapları birçok arkadaşımız yüklemeyi başaramadı, internet ara sıra kesiliyor ve biz mağdur oluyoruz, biz de final sınavlarını ödev şeklinde yapalım” talebini dile getirmişti.
Öğrenci Sendikası da Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
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