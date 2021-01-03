Dekan Vekili Prof. Dr. Enver Bozkurt'un öğrencilere 'terörist' demesinin ardından üniversiteden açıklama
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Enver Bozkurt'un öğrencilere hakaret etmesi ve 'terörist' gibi ifadeler kullanmasının ardından üniversiteden açıklama geldi.
Sınavda kamera istemeyen öğrenciler için, "terörist bozuntusu, adi, şerefsiz, insan değiller" gibi ifadeler kullanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Enver Bozkurt öğrencilerin tepkisini çekmişti.
Konu hakkında suç duyurusunda bulunan Öğrenci Sendikası'nın ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden açıklama geldi.
Üniversite rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada: "Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Enver Bozkurt’un 30.12.2020 tarihinde çevrimiçi olarak yapılan ders sırasında kullanmış olduğu bazı ifadeler ile ilgili olarak gerekli süreç başlatılmış olup, hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri yer aldı.
Öğrenci Sendikası da Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.
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