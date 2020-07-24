Delegenin beklentisi: Değişim

24 Temmuz 2020 Cuma, 06:00

Ankara’da yarın ve pazar günü yapılacak CHP 37. Olağan Kurultayı’nı değerlendiren Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, “Bu kurultay da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 22 Nisan ve 19 Temmuz’da Cumhuriyet gazetesinde manifesto niteliğinde yazdığı, bizlerin de içselleştirdiği ve halka anlatmak için büyük bir heyecan duyduğu iktidar programı yer alacak.

Aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerinde Genel Başkanımızın ilmek ilmek dokuyarak seçim başarısına dönüştürdüğü çabayı iktidar hedefiyle taçlandıracağımız bir kurultay göreceğiz” dedi.

Kurultaya ilişkin sorularımızı yanıtlayan Kerimoğlu şunları söyledi:

- CHP yarın 37. Olağan Kurultayını topluyor. Nasıl bir kurultay olacak? Sizce kurultayın ana fikri ne olur?

100 yıl önce bir kurtuluş dönemi yaşayan ülkemiz bugün tüm dünyanın gözünü çevirdiği bir demokrasi mücadelesi veriyor. Sayın Genel Başkan da bunun adına ‘Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırma mücadelesi’ diyor. Bu doğrultuda seçilecek olan parti kurulları önümüzdeki dönemin cumhurbaşkanı adayını daha doğrusu cumhurbaşkanını belirleyecektir. Tartışmaları bir kenara bırakarak bu kurultaya demokrasiyi yeniden inşa edecek, otoriterleşmeye son verecek, toplumsal refahı sağlayacak, bölgesel barışı tesis edecek gözle bakmalıyız. Bu kurultayda Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 22 Nisan ve 19 Temmuz’da Cumhuriyet gazetesinde manifesto niteliğinde yazdığı, bizlerin de içselleştirdiği ve halka anlatmak için büyük bir heyecan duyduğu iktidar programı yer alacak. İçinde Anadolu aydınlanması, evrensel sosyal demokrasi ve CHP’nin temel programı olan 6 oku da kapsayan hümanist, kamucu ve kucaklayıcı bir sol yer alacak. Dolayısıyla 31 Mart yerel seçimlerinde Genel Başkanımızın ilmek ilmek dokuyarak seçim başarısına dönüştürdüğü çabayı iktidar hedefiyle taçlandıracağımız bir kurultay olacaktır.

- Kurultay Millet İttifakı’nın geleceğini nasıl etkiler?

Kesinlikle olumlu yönde etkileyecektir. 31 Mart başarısı sadece CHP’lilerin değil, belirli ilkeler ve değerler etrafında bir araya gelmiş Millet İttifakı’nın, sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşlarımızın başarısıdır. 37. Olağan Kurultayımız Genel Başkanımızın hedeflerine destek olacak, demokrasi, laiklik, özgürlük, eşitlik, adalet, gelir dağılımında paylaşım gibi partimizin temel değerlerini savunacak parti emekçilerinden oluşacağı gibi Millet İttifakı’na da zarar vermeyecektir.

- Peki nasıl bir PM oluşturulmalı?

Delegenin hem PM’de hem de MYK’de değişim yönünde beklentisi var. Bu sık sık bize de aktarılıyor. Partiyi büyütmek adına herkes partide yer alabilir fakat yönetmek için mutfağında olamaz. Parti yönetimi ancak öz evlatlarla olur. Parti dilini bilmeyen, parti içi hassasiyetlerimizi göz ardı eden, çok güçlü akademik, bürokratik ya da siyasi kişiler de olsa parti kadrolarından süzülüp gelmeyenlerin PM’de olmasını, yani yönetim kadrolarında bulunmasını doğru bulmuyorum. PM üyeliklerini Anadolu illerine, özellikle de milletvekili çıkaramadığımız illere dağıtmak gerektiğini düşünüyorum. Ben; değişime öncülük edecek, Z kuşağını temsil edebilecek, dünyayla rekabet edebilecek, partimizin başkalaşmasına izin vermeyecek, laik, sosyal hukuk devletini tavizsiz savunacak, yerelde ve genelde kadınların başarısı için aktif görev üstlenebilecek kadınların ve gençlerin temsiliyetini destekliyorum.