Deliktaşlılar 'kum ocağı' istemiyor!

17 Ekim 2020 Cumartesi, 15:04

Köy meydanında toplanarak kum ocağı yapılacak alana yürüyen kadın erkek, genç yaşlı yaklaşık 1000 köylü "Havana suyuna toprağına sahip çık", "Deliktaş bizimdir bizim kalacak" sloganları attı. Vatandaşlar "Yerin üstü altından daha değerlidir", "Doğa katliamına hayır", "Çevreyi hor gören geleceği zor görür" gibi yazılı pankartlar taşıyarak belediyenin projeden vazgeçmesini talep etti. Köylüler zaman zaman alkış tutarak belediyenin kararını protesto etti.

"ŞANS ÜZERİNE HABERİMİZ OLDU"

Avukat Yusuf Yılmaz ise deyim yerindeyse yangından mal kaçırırcasına hayata geçirilmek istenen projeden yasal sürecin başlatılmasına yalnızca 3 gün kala şans eseri haberdar olduklarını belirterek, 12 Ekim tarihinde İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talepli dava açtıklarını kaydetti.

"ÇED RAPORU NASIL GEREKMEZ?"

Alanda yaklaşık 5060 yaşında çam ağaçları bulunduğunu ifade eden Av. Yılmaz, " Projeye 'ÇED raporu gerekli değil ' diye görüş verilmiş. Ama bu kadar ağaçların olduğu bir bölgede ÇED raporu nasıl gerekmez" dedi. Ağaçlara dokunmadan bölgeden malzeme alınmasının mümkün olmadığını savunan Yılmaz, "Tepenin arkasında 300 metre ötede zeytin ağaçları var. 200 metre sonra yerleşim yerleri var. Toz bulutu insan sağlığına da zarar verir. Tek geçim kaynağı çiftçilik. Ürünlerin verimi düşer" diye konuştu.

Avukat Yılmaz şöyle devam etti, "Yine bir kritik nokta ise projenin süresine ilişkindir. 5 yıllık faaliyet izni, üretim faaliyetlerinin devam etmesi durumunda bir 5 yıl daha uzatılabilmektedir. Bu durum ilerleyen dönemlerde projeye ilişkin ruhsatının kötü niyetli kullanımına olanak sağlamaktadır. Ayrıca yıllık üretim miktarı da 170 bin ton olarak belirlenmesi de köy halkı tarafından büyük bir kaygı uyandırmaktadır. Bu miktar ÇED rapor gerekliliği sınırının altındadır ancak ileride kapasite artırımı yapılmasına engel bir madde yine proje tanıtım dosyasında yoktur."