Delta varyantı Covid-19 semptomlarını değiştirdi: ABD’li doktordan uyarı

27 Temmuz 2021 Salı, 11:20

Hindistan’da ilk kez ortaya çıkan Delta varyantı bütün dünyada hızla yayılıyor. Bilim insanları, Delta varyantıyla beraber orijinal virüste ortaya çıkan semptomların değiştiğine yönelik uyarılarda bulunuyor.

ABD'li Doktor George Monks, Delta varyantında farklı semptomların görüldüğünü söyledi. Monks sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Tat ve koku kaybı yaşamayabilirsiniz. Delta varyantında, öksürük, nefes darlığı, ateş, vücut ağrıları, burun tıkanıklığı ve daha fazlası gibi sorunlara neden olabilir. Bunlara sahipseniz lütfen test yaptırın” dedi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun (PHE) son yayımladığı araştırmada, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını' ifade etmişti. Araştırma sonucuna göre, 40'lı yaşların altındakilerde baş ağrısı yüzde 66, boğaz ağrısı yüzde 53, burun akıntısı yüzde 49 ve ateş yüzde 42 görülmüştü.

Kaynak: Mypanhandle.com