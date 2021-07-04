Sağlık Bakanı açıkladı: Delta varyantı KKTC'ye sıçradı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "Delta" varyantına KKTC'de rastlandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Ünal Üstel, "Delta" varyantına KKTC'de rastlandığını duyurdu. Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, KKTC'de Delta varyantına rastlandığını ve salgının ciddi bir tehdit olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti.
Aşı ve tedbirlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Üstel, "Alınan kararlar neticesinde kısıtlamaların kalkması ve açılıma gitmemiz unutmayalım ki kurallara uymamızın ödülüdür. Ancak son günlerde maalesef vakalarda bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı ve kurallara uymaktır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymamız son derece büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.
AŞILAMA YAŞI 18'E İNDİ
Bakan Üstel, ülke genelinde toplam 221 bin 174 Covid-19 aşısı yapıldığını, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısının 129 bin 011, ikinci doz uygulanan kişi sayısının 92 bin 163 olduğunu ve sağlık merkezlerinde aşılama yaşının 18'e indiğini açıkladı.
Toplumun bağışıklığını artırmak için herkese aşı olmaları çağrısında bulunan Üstel, tüm merkezlerde yarından itibaren 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını, aşı olmak için kayıt yapılması gerektiğini kaydetti.
Üstel, KKTC'de aşı seferberliği başlatıldığını, temmuz sonuna kadar yüzde 70 oranında aşılamanın tamamlanacağını belirtti.
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