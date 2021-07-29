Delta varyantı nedeniyle... İsrail’de 60 yaş üstü için Pfizer kararı
İsrail hükümeti, Delta varyantı vakaları nedeniyle 60 yaş üzerine üçüncü doz için karar verdi.
Koronavirüs vakalarının Delta varyantı nedeniyle artmaya başladığı İsrail'de, 60 yaş üzerine üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısından yapılacak.
Kamu radyosu Kan ve Channel 13 televizyonu, İsrail Sağlık Bakanı’nın salgında aşı hizmeti sunan sağlık kurumlarına Delta varyantını engelleyebilmek için pazar gününden itibaren takviye aşı dozlarını halka sunabileceklerini bildirdiği aktarıldı.
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