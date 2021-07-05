Delta varyantı Norveç'te ekonomik açılmayı erteledi

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:57

Yürürlükteki tedbirlere göre, bar ve restoranlarda yalnızca masada oturanlara hizmet verilecek, evde düzenlenecek etkinliklere 20'den fazla kişi katılamayacak ve yetişkinlerin hobi olarak yaptığı spor etkinliklerindeki kısıtlamalar devam edecek.

Eğer hükümet ulusal tecrit uygulamasının dördüncü ve son aşamasına geçilmesine izin verseydi bu kısıtlamalar bugün kaldırılabilirdi.

Norveç Başbakanı Erna Solberg, "Delta varyantının halkın aşılanmamış kısmında, tek doz aşı olmuş kişiler ya da savunmasız gruplar arasında dördüncü enfeksiyon dalgasına yol açma riski var" dedi.

Norveç Sağlık Bakanı, Delta'nın bu ay Norveç'teki en baskın koronavirüs varyantı haline gelebileceğini açıklamıştı.

Norwegian Institute of Public Health'e göre, Norveç'te şu ana kadar nüfusun yaklaşık üçte ikisi koronavirüs aşısının ilk dozunu olurken, yetişkinlerin yüzde 37'si ise tamamen aşılandı.