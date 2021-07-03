İlk adım Norveç'te atıldı: Sosyal medyada 'shop' yapmak suç sayılacak
Norveç'te beden algısı sorunlarını tetiklediği için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Artık fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları oynanmış, Photoshop uygulanmış görüntüleri belirtmek zorunda. Kurallara uymayanlar ise önce para sonra hapis cezasına çarptırılacak.
Norveç sosyal medyadaki beden algısını engellemek ve platformların daha sağlıklı bir şekilde kullanması için ciddi bir adım attı.
Gerçekçi olmayan güzellik standartlarıyla mücadele etmek istediğini belirten Norveç, bu tarz paylaşımların insan psikolojisini etkileyebildiğini ve insanların sosyal medyada sürekli olarak kusursuz bir surat görmesinin kendisini yetersiz hissettireceğini savunuyor. Norveç Çocuk ve Aile bakanlığı, bu tür paylaşımların kusursuz vücut baskısı oluşturduğunun altını çizerek bahsettiğimiz yasayı meclise sundu ve yasa oy çokluğu ile kabul edilmiş oldu.
ETİKET YER ALACAK
Norveç Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ve meclisten 72’ye 15 oyla geçen tasarıya göre kişinin beden ölçüleri, beden şekli ya da ten renginde herhangi bir değişiklik yapılan reklamlarda Bakanlık tarafından tasarlanan bir etiket yer alacak.
Ayrıca sosyal medya üzerinde yaptığı bir paylaşımdan herhangi bir ödeme alan ya da fayda sağlayan kişiler de bu durumu belirterek hareket etmek durumunda kalacak.
NTV'nin aktardığına göre, yasanın tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği henüz kesin değil ancak yeni yasaya göre Facebook, Instagram ve Twitter gibi onlarca sosyal medya platformunda yapılan herhangi bir fotoğraf paylaşımında düzenleme varsa, kullanıcıların bu değişikliği belirtmesi gerekiyor.
Bu tasarı yalnızca kişinin bedeni üstünde yaptığı Photoshopları değil aynı zamanda filtreli fotoğraflar için de geçerli olacak. Kişi herhangi bir yasa ihlali yaparsa önce para cezası ve sonra hapis cezasına çarptırılacak.
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