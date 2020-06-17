Demet Akalın'dan 'boğazda restoran' iddialarına yanıt

17 Haziran 2020 Çarşamba, 22:27

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı yaşadığı maddi sıkıntıları "Geçinemiyorum" sözleriyle dile getiren ve tepki çeken Demet Akalın, Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle düzenlenen konsere çıkmasının ardından Anadolu Hisarı'nda lüks bir restoran açtığı iddia edildi.

Lüks restoran haberleriyle gündem olan Akalın, ''O restoran benim değil arkadaşlar. Okan’ın ailesine ait” dedi.

Okan Kurt ise “Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt’a ait” açıklamasını yaptı.