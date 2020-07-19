Demet Akalın'dan Netflix isyanı!

Netflix Türkiye hakkında gündeme gelen "Türkiye'den çekiliyor" iddiaları sonrasında iktidara yakınlığıyla bilinen Demet Akalın, RTÜK'ün müdahalesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 16:02
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Film ve dizi platformu Netflix hakkındaki “Türkiye’den çekiliyor” iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Netflix’in Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğu iddiası büyük ses getirdi. 

"KENDİ İRADEMİZLE ÖDÜYORUZ.."

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi dile getirmesiyle bilinen Demet Akalın, "Kendi özgür irademizle paramızı ödediğimiz Netflix 1 Ağustos'ta kapanıyor. Neden? Onca kadın hayvan yasasını bekliyorduk biz... Üzdü" dedi.

Akalın Twitter'da ise "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!!! #NetflixTürkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz" yazdı.

Netflix'in 1 Ağustos'ta kapanacağına dair bir açıklama ise resmi olarak hiçbir kanaldan yapılmadı. 



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