Demet Akalın'dan Netflix isyanı!

19 Temmuz 2020 Pazar, 16:02

Film ve dizi platformu Netflix hakkındaki “Türkiye’den çekiliyor” iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Netflix’in Türkiye’deki dizi çekimlerini durdurduğu iddiası büyük ses getirdi.

"KENDİ İRADEMİZLE ÖDÜYORUZ.."

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyi dile getirmesiyle bilinen Demet Akalın, "Kendi özgür irademizle paramızı ödediğimiz Netflix 1 Ağustos'ta kapanıyor. Neden? Onca kadın hayvan yasasını bekliyorduk biz... Üzdü" dedi.

Akalın Twitter'da ise "Netflix karantinada ruhumuzu kurtardı! İstemeyen satın alıp seyretmez bu biraz fazla olmadı mı? Onca kadına şiddet yasası beklerken! Olmadı!!! #NetflixTürkiye biz şimdi nereden girip seyredeceğiz" yazdı.

Netflix'in 1 Ağustos'ta kapanacağına dair bir açıklama ise resmi olarak hiçbir kanaldan yapılmadı.



