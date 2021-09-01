Demet Akbağ ve Sertab Erener'den aşı çağrısı
Tiyatro oyuncusu Demet Akbağ ve şarkıcı Sertab Erener, Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda yurttaşlara aşı olmaları için çağrı yaptı.
Tiyatro oyuncusu Demet Akbağ ve şarkıcı Sertap Erener, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotu için kamera karşısına geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı kamu spotunda iki sanatçı, yurttaşları aşı olmaları için uyardı.
Akbağ yaptığı konuşmada, "Uzun bir süredir tüm dünya pandemi ile savaşırken doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, konunun uzmanları fedakârca çok büyük mücadeleler verdiler. Bu mücadeleye aşı olarak biz de katkıda bulanabiliriz. Aşı olmayı ihmal etmeyelim" dedi.
"ÇÖZÜM BASİT VE KESİN"
Erener de, yurttaşları aşı olmaya davet ederek, "Ne hastanelerimiz dolsun ne de sahnelerimiz boş kalsın. Çözüm basit ve kesin. Ancak sıramız gelince aşı yaptırarak özlediğimiz normallere dönebiliriz" ifadelerini kaydetti.
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