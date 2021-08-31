Ferhan Şensoy'un cenaze detayları belli oldu
Usta sanatçı Ferhan Şensoy 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şensoy'un cenazesinin detayları belli oldu.
Bir süredir İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta sanatçı Ferhan Şensoy saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Acı haberi kurucusu olduğu, Ortaoyuncular'ın Twitter hesabı duyurdu. Açıklamada, "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy’u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" denildi.
CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU
70 yaşında yaşamını yitiren sanatçının cenaze detayları belli oldu.
Oyuncu Şevket Çoruh sosyal medya hesabından Şensoy'un cenazesiyle ilgili detayları paylaştı.
Çoruh'un Twitter hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
"Şensoy'un cenazesi, 2 Eylül Perşembe günü saat 13:00'da Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek, törenin ardından; Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyun Kabristanı'na defnedilecektir."
#FerhanSensoy pic.twitter.com/bpsyJfI7j4— Şevket Çoruh (@sevketcoruh_) August 31, 2021
Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un eski eşi Derya Baykal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…' ifadelerini kullandı.
Babasını kaybeden Müjgan Ferhan Şensoy ise 'Babam uçtu göklere…' mesajını paylaştı.
Şensoy 5 ay önce yaşamını yitiren Rasim Öztekin'e tiyatroda güldürü geleneğinin nişanı olan kavuğu böyle devretmişti...
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