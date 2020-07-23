Demi Moore yeni başlayan podcast serisi ile insanlara seksi öğretecek

23 Temmuz 2020 Perşembe, 18:58

Henüz 14 - 15 yaşlarındayken b ir tahsilat şirketi için çalışmaya başlayan ve “Borçlarını ödemeyen insanlara telefon ediyordum. O zaman bile insanlar sesimle ilgili yorumlar yapıyordu” diyerek kendisine Hollywood’da da önemli bir hayran kitlesi kazandıran sesini nasıl keşfettiğini anlatan Demi Moore şimdilerde sadece sesiyle yer aldığı bir projeyle gündemde.

Yönetmen Shana Feste’nin bir projesi olan erotik podcast “Dirty Diana”da başrolü üstlenen Demi Moore kariyerinin ilk yıllarında sesinin ne bu kadar dikkat çektiğini anlamadığını söylüyor ve ekliyor: “Sesimin biraz kısık olduğunu biliyordum. Tabii ki bunun seksi bir yanı olduğunu düşünmedim hiç. Bir süre amigo kızlık yapmıştım ve o zaman çok bağırdığım için kısıldığını düşünmüştüm sesimin. Sanırım bu biraz da aileden gelen bir şey. Bir de gençken içtiğim o kırmızı Marlboro sigaralarından.”

EĞİTİM ŞART

Shana Feste’nin ayrılıkla sonuçlanan kendi evliliğinden yola çıkarak yazdığı “Dirty Diana”da cinselliğin olmadığı bir ilişki içindeki bir iş kadınını canlandıran Demi Moore serinin eğitici bir yanı olduğuna dikkat çekiyor. “Eğer bedenini tanımıyorsan, nasıl çalıştığını bilmiyorsan ve iki tarafın da nasıl çalıştığını bilmiyorsan o zaman otomatik olarak bir kopukluk yaşanacaktır” diyen Moore şöyle devam ediyor: “Bir de cinsel perhiz öneren bir grup insan var, sanki eğitim değil de perhiz tüm sorunları çözecekmiş gibi. Eğitim dikkatsiz olmak ya da gelişigüzel davranmak değildir.”



