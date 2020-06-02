'Demir Yumruk' Garbis Zakaryan'ın adı turnuvaya verilecek

02 Haziran 2020 Salı, 11:37

Fotoğraf: Ajans Arşivi (DHA)

Paylan yaptığı açıklamada 25 Ocak 2020 tarihinde hayatını kaybeden Zakaryan ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı’na bir önerge ileterek, Zakaryan’ın başarılarını ve Türkiye sporuna katkılarını onurlandıracak, adını yaşatacak bir projelerinin olup olmadığını, milli sporcu Garbis Zakaryan’ın adının bir spor tesisine verilip verilmeyeceğini sorduklarını hatırlattı.

HDP'li Paylan'ın soru önergesine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu imzasıyla verilen yanıtla; Garbis Zakaryan’ın adının bir turnuvaya verilmesinin kararlaştırıldığı, adının bir spor tesisine verilmesi konusunda ise değerlendirme yapıldığı bilgisini alındığını duyurdu.

Paylan konuya ilişkin yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Spor yaşamı boyunca ayrımcılığa uğradığı da bilinen Garbis Zakaryan’ın adının bir turnuvaya verilecek olması sevindiricidir. Başarıları hayattayken onurlandırılmayan milli boksörümüze, geç de olsa hak ettiği değerin verilmesi ve adının, gelecek nesillere tanıtılması amacıyla bir spor tesisine armağan edilmesi yönündeki beklentilerimiz sürmektedir."