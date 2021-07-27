Demirpolat ailesi, çarpıcı mahkeme kararına karşı adalet arayışını sürdürecek

27 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Aydın’ın Nazilli ilçesinde beş yaşındayken otomobil çarpması sonucu yüzde 97 engelli kalan ve altı yıl sonra yaşamını yitiren Hediye Demirpolat’ın ailesinin açtığı ve 210 lira tazminat hükmedilen davanın gerekçeli kararında tazminat miktarına “ilaç, pansuman ve muayene ücretlerinin hesaplanmasıyla” ulaşıldığı belirtildi.

Hediye Demirpolat, 2001’de 5 yaşındayken evinin önünde oynadığı sırada H.Y., kullandığı otomobille Hediye’ye çarparak yüzde 97 oranında engelli kalmasına neden oldu. Demirpolat 6 yıl sonra yaşamını yitirdi. Aile, kaza öncesi hiçbir sağlık sorunu olmayan kızlarının bedensel ve zihinsel engelli kalmasına neden olduğu gerekçesiyle H.Y’den şikâyetçi olarak 200 bin liralık tazminat davası açtı.

KUSUR İNDİRİMİ YAPILDI

Dava sürecinde baba Alican Demirpolat, duruşmaya engelli kızını sırtında taşıyarak adalet aradı. Küçük kızın babasının hâkime hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandığı, 25 hâkimin değiştiği ve röntgen sonucunun kaybolduğu dava 20 yıl sonra sonuçlandı. Nazilli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, kazanın meydana geldiği tarihte yaralanmadan kaynaklı, ailenin 210 TL maddi kaybı olduğunu bilirkişi raporuna göre belirledi ve aileye 210 TL tazminat ödenmesine karar verdi. Kaza sonrası ailenin yaşadığı üzüntüden dolayı ise bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi. Mahkeme gerekçeli kararını da açıkladı. Hediye Demirpolat’ın felç olduğuna dair kesin olarak illiyet bağı kurulamadığının belirtildiği kararda, “Demirpolat’ın olay tarihinde meydana gelen yaralanmalarına yönelik belgeleyemediği muayene, tetkik, rapor ve pansuman tedavi giderleri oluşmuştur. Adli tıp uzmanı doktor bilirkişi raporuna göre tedaviye bağlı maddi zararın 700 TL hesaplandığı, kusur indirimi yapıldıktan sonra gerçek zararın 210 TL olarak hesaplandığı rapor edilmiştir” denildi.

Karara tepki gösteren baba Alican Demirpolat, “Yıllarca kızım için adalet aradım. Gelen adalet ise 210 TL. Verilen tazminatın değeri olmadığı gibi gerekçesi de komik. Pansuman ve muayene ücreti. Ne diyeyim. Bir gün onlara da adalet lazım olacak. Pes etmeyeceğiz. Davayı önce Anayasa Mahkemesi’ne ardından AİHM’ye taşıyacağız” dedi.