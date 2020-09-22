Demirtaş savcılara seslendi: "Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacak"

22 Eylül 2020 Salı, 01:41

Avukat Cahit Kırkazak, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bazı savcılara yönelik, “Bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan kurtulamadılar” mesajını aktardı.

Demirtaş’la bir yıldır iddianame hazırlanmayan dosyasını görüştüklerini aktaran Kırkazak, “Merhabalar, bugün Sayın Demirtaş’ı ziyaret ettim. Demirtaş’ın taraf olmadığı dosyada bir yıldır iddianamesiz olarak tutuklu bulunduğu dosyayı tartıştık” dedi.

“Demirtaş’ın herkese selamları vardı” diyen Kırkazak, “Bazı savcılara da şunu hatırlattı: bir zamanlar kimi savcılara zırhlı araçlar bile hediye edildi, yine de yargılanmaktan kurtulamadılar. Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır” diye konuştu.



