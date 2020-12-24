Demirtaş'tan "5'li çete" açıklaması
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), "Derhal serbest bırakılmalıdır" kararının ardından yeni bir açıklama yapan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Merak etmeyin, Türkiye 5’li çeteden büyüktür" dedi. Başak Demirtaş ise, "Bir kez Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez Anayasa Mahkemesi, iki kez de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklamanın hukuksuz olduğuna karar verdi" diyerek eşinin serbest bırakılmasını istedi.
HDP'li Demirtaş, açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. AİHM'in Selahattin Demirtaş hakkında verdiği, "Derhal serbest bırakılmalıdır" kararı iktidar kanadından tepkiyle karşılanmıştı.
Son olarak yaptığı açıklamada "Türkiye'deki 5'li çeteye" dikkat çeken Demirtaş, "Bakmayın öyle bağırıp çağırdıklarına. Korkularını, zayıflıklarını, acizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Cesur olun ve zulme karşı dik durun, ben öyle yapıyorum. Haklıyız, güçlüyüz ve moralliyiz. Hep birlikte kazanacağız" dedi.
BAŞAK DEMİRTAŞ'TAN TEPKİ
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da AİHM kararının uygulanmamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Demirtaş'ın tutuklanamsı için kampanyalar yürütüldüğünü" ifade eden Başak Demirtaş, "Tutuklandı, yargılandı. Bir kez Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, bir kez Anayasa Mahkemesi, iki kez de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tutuklamanın hukuksuz olduğuna karar verdi" açıklamasında bulundu.
AİHM kararının kesinliğine dikkat çeken Demirtaş, "Son kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, tüm suçlamaların düşmesine kesin olarak hükmetti. Şimdi, paşa gönlünüz öyle istiyor diye kimseyi suçlu ilan edemezsiniz. Asıl suç olan budur" dedi.
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