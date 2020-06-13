Demirtaş'tan 'ittifak' açıklaması

13 Haziran 2020 Cumartesi, 11:07

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin 'ittifak' çağrıları hakkında açıklamada bulundu.

"Parti yetkililerimiz en üst düzeyde, sürekli demokrasi ittifakı çağrısı yapıyorlar, ancak bu çağrı ısrarla çarpıtılıyor" diyen Demirtaş, "HDP‘nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim iş birliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Demirtaş ayrıca, "HDP, Millet İttifakının bir parçası değildir" vurgusu yaptı.

"ÇAĞRI, SEÇİM İŞBİRLİĞİ DEĞİL"

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Merhaba değerli arkadaşlar. Parti yetkililerimiz en üst düzeyde, sürekli demokrasi ittifakı çağrısı yapıyorlar, ancak bu çağrı ısrarla çarpıtılıyor. Dolayısıyla net olarak ifade etmekte yarar var.

HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.

HDP‘nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim iş birliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır.

HDP, şiddet dahil tüm sorunlarımızı siyaset yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözmek için vardır. Kürt sorunundan ekonomiye, adaletsizlikten umutsuzluğa, ötekileştirmeye kadar her sorunu ortak akılla çözmek için bu çağrıları yapmaktadır.

HDP gücünü sadece halktan alır ve sadece halka hesap verir. Bu nedenle saldırılarla ve baskılarla HDP’yi asla geriletemezsiniz. HDP’yi “düşman gibi” görmek yerine HDP ile diyalog kurmayı denerseniz tüm Türkiye için en hayırlısı bu olacaktır.

Ve elbette HDP olarak bizler de eksikliklerimizi, hatalarımızı samimiyetle tespit ederek kendimizi, amaçlarımızı, çözüm önerilerimizi tüm Türkiye toplumuna en açık şekilde anlatabilmeliyiz.

Herkese selamlar, sevgiler.