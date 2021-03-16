AİHM kararını hatırlatan Demirtaş'tan ‘reddi hakim’ talebi

16 Mart 2021 Salı, 12:31

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Demirtaş ile cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmayı, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, Saruhan Oluç, Kemal Pekgöz, Hüseyin Kaçmaz, Züleyha Gülüm ve Mahmut Toğrul da izledi.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, Van 4. Ağır Ceza ile Ankara 17. Ağır Ceza mahkemelerinden dava dosyasıyla birleştirilen sanık hakkındaki iddianamelerin özetini okudu.

Sanık Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire'nin bu dosya hakkında "hak ihlali" kararı verdiğini, mahkemenin bu karar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM'in kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten Demirtaş, Türkiye'deki hukuk sisteminin siyasallaştığını mahkeme heyetinin de bunun uygulayıcısı olduğu ifade etti.

Demirtaş, mahkemenin siyasi saiklerle hükümetin politikaları doğrultusunda yargılama yaptığını savunarak, mahkeme heyetinin duruşmadan çekilmesi gerektiğini belirtti.

Demirtaş, şunları kaydetti:

"AİHM Büyük Dairesi ve Anayasa Mahkemesinin ihlal kararları doğrultusunda mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığı kesinleşmiş, siyasi kimliğiniz ve amaçlarınız deşifre olmuştur. Adil yargılanma yapılmadığından reddihakim talebinde bulunuyorum. Her 3 üyeyi de reddediyorum. Duruşmanın Temmuz 2023'e yani seçim sonrasına bırakılmasını talep ediyorum. Eğer taleplerimi kabul etmezseniz, Kobani olaylarıyla ilgili olan Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyorum."

"Bu yargılamada Anayasa değil seçim kanunu uygulayalım. Siz desteklediğiniz partilerin iktidara gelmesi için aleni siyasi faaliyet yürütüyorsunuz. Sistemin değişmesine yardımcı oldunuz. Tek adam diktatörlüğünün kurulmasına yardımcı oldunuz.

“ 'Biz Anayasa'yı ve AİHM kararını tanımıyoruz, takmıyoruz' diyorsunuz. Siyasi sözcüleriniz Erdoğan, Bahçeli ve Soylu söylüyor, siz de bunun gereğini yapıyorsunuz.”

"İktidar uğruna kendinizi feda etmeyin. İktidar bu seçimde yüzde 99 değişecek. Mecliste yargı komisyonuna çağrılacaksınız. Hakkınızdaki dosyalarımızı sonraki parlamento size soracak. And olsun, hukuk önünde bana yaptığınız her şeyin hesabını soracağım.”

“Size durumumuzu anlatayım. Siz üç hakim ve bizler Ankara’da Atakule’nin altında oturmuş ve 'Atakule var mıdır yok mudur' tartışması yapıyoruz. Bizi aptal yerine koymanıza izin vermeyiz. Atakule vardır.”

“Bugünkü siyasi atmosferde bu yargılamayı bağımsız sürdürme imkanımız yok. Dolayısıyla bu yargılamayı seçimlere kadar durduruyoruz, Temmuz 2023’e duruşma günü veriyoruz' dersiniz. Dünya tarihine geçersiniz."

"Mehmet Uçum diye hukuk fakültesi mezunu bir arkadaş var, ‘AİHM kararı bağlayıcı değil’ diyor. Tanıyorum Mehmet’i, hukuk cahili bir adam. Saray'dan size talimat yağıyor, siz talimat doğrultusunda karar alıyorsunuz. Ben olsam utanırım."

"Hiçbir talebimizi kabul etmeyip AİHM ve AYM kararlarını uygulamayacaksanız dosyayı savcıya verin, akşama doğru kararı verelim. Siz de yorulmayın. Seçime iki sene kaldı, kapı kapı dolaşıp iktidar için oy toplayın."

"İktidar kaybedecek, ülke düzelecek ama bazıları hukuk önünde hesap verecek. 142 yıl mı ceza verecekseniz? 141 yıl verirseniz hatırım kalır."