Demirtaş'tan 'yangın' tepkisi: Mazeret uydurulamaz; nedeni, Türkiye'deki siyasi felaket
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir" açıklaması yaptı.
Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'yin güney illerinde başlayan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Durum gösteriyor ki, iklim krizini Türkiye'nin ana gündemlerinden biri yapma zamanı geldi de geçiyor" tespitini yaptı.
Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:
"NEDENİ, TÜRKİYE'DEKİ SİYASİ FELAKET"
Yangın felaketi nedeniyle mağdur olan herkese büyük geçmiş olsun. Doğudan batıya kadar yanan bütün ormanlar, toplumun ve tüm canlıların geleceğini karartıyor. Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Durum gösteriyor ki, iklim krizini Türkiye'nin ana gündemlerinden biri yapma zamanı geldi de geçiyor.
Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir.
Video Haberler
- Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını
- Trafo bomba gibi patladı, korku dolu anlar yaşandı
- Baraja giren 3 kız çocuğu kayboldu
- Marmaris'teki yurttaşlara çağrı
- Cinsel saldırıya maruz bırakılan kedi tedaviye alındı
- Kendisine para vermeyen annesini rehin aldı
- Yangında doğan oğlağa 'Mucize' adı verildi
- Hindistan'da toprak kayması: 204 kişi mahsur kaldı
- İzmir’de korkutan baca yangını
- Hacı Bektaş Veli Festivali ertelendi
En Çok Okunan Haberler
- Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu
- Fotoğraftaki kişinin kim olduğunu öğrenince sildiler
- Tuğba Özay'ın son durumu belli oldu
- AKP, MHP’ye kapıyı açtı
- Yangının çıktığı saatlerde İHA’lar neredeydi?
- Bakan Çavuşoğlu'na Manavgat'ta protesto
- THK'yi arayan Muğla Belediye Başkanı'na skandal yanıt
- Konya’da katliam: Çok sayıda ölü var
- Erdoğan'dan 'yangında suikast' iddiası açıklaması
- Erdoğan ve tüm bakanlara istifa çağrısı