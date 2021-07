Kılıçdaroğlu, kriz merkezinde sordu: Nereye gitti bu uçaklar?

30 Temmuz 2021 Cuma, 17:33

Türkiye 14 noktada devam eden yangınları söndürmek için gece gündüz çalışırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ne giden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "19 yıldır iktidardasın, her yıl bir tane yangın söndürme uçağı alınsa bugün 19 tane yangın söndürme uçağımız olacaktı" açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BİR PLANLAMA BİR ÖNGÖRÜ SÖZ KONUSU DEĞİL"



Can kaybı ve mal kaybı var. Öncelikle bölgenin en azından bir afet bölgesi ilan edilmesi lazım. Olayın boyutları umarım daha fazla derinleşmez. Değerli arkadaşlarım her yıl mutlaka orman yangınları çıkar her yıl mutlaka bir bölgede sel olur. Belli bir aralıklarla da olsa depremi yaşarız. Sanki bunlar ilk kez oluyormuş gibi sıfırdan önlem almaya çalışırız. İktidarın en büyük zaafı bu. Bir planlama bir öngörü söz konusu değil.

"NEREYE GİTTİ BU UÇAKLAR?"



Dün THK ile görüşmek istedim. THK cumhuriyetle yaşıt olan bir kurum. Bazı rakamlar vereceğim. Devlet yetkilileri bilmiyorlar. Bilmedikleri için de önlem almayı bilmiyorlar. Yangın oluyor sel oluyor, konvoylar halinde bakanlar geliyor. Peki neden önlemi zamanında almıyorsunuz siz?

Bakın THK 2002'de 19 uçağı vardı yangınları söndürmek üzere 19 pilotu vardı. Bu uçakların 4ü İstanbul, 4ü İzmir, 4ü Çanakkale 4'ü Edremit'te bekliyor. 3 uçak da havada sürekli seyir halinde. Yangın çıkarsa hemen müdahale etmek için. Peki 2002 de 19 pilot 19 yangın söndürme uçağımız varken neden şimdi yok? Nereye gitti bu uçaklar? Yangını söndürmek için ihaleye çıkılır mı? Bakan yangın söndürme uçağı envanterimizde yok diyor. Bu sorumsuzluğa bakar mısınız? 19 yıldır iktidardasın, her yıl bir tane yangın söndürme uçağı alınsa bugün 19 tane yangın söndürme uçağımız olacaktı.

"SABOTAJSA OLAY DAHA VAHİM"



Kendine 13 uçak alacağına bir tane yangın söndürme uçağı alsaydın. Toplum yeteri kadar bilgilendirilmiyor. Bakanlar geldi gitti ne oldu Allah aşkına. Kampanyalardan sonra alınan paraların nerede olduğunu da kimse bilmiyor. Sabotajsa olay daha vahim. O zaman siz ülkeyi yönetemiyorsunuz; umarım öyle bir şey yoktur.

BAKANIN AÇIKLAMALARI

Demek ki böyle bir envanter varmış zamanında. Demek ki geldiğinde böyle bir ihtiyaç hissetmemiş. THK ihaleye girmesin diye her türlü önlemi aldılar. Yangın çıkarsa bakanları gönderirim valileri gönderirim diye ama millet uyandı.