'Demokrasi Yürüyüşü' ile birlikte yasaklı kent sayısı 16’ya çıktı

16 Haziran 2020 Salı, 21:04

Mersin ve Bolu Valilikleri, HDP’nin 15 Haziran’da Edirne ve Hakkari’den iki koldan başlattığı ve 20 Haziran’da Ankara’da sonlandıracağını duyurduğu “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”ne katılmak için hareket edecek grupların kente giriş ve çıkışlarını sınırlandırdı.

İki kentte ayrıca toplantı, gösteri, yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlamalar da yasaklandı.

Daha önce de İstanbul, Adana, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Hakkari, Tekirdağ, Kırklareli, Bitlis, Van, Şırnak, Batman ve Edirne’ye hem giriş-çıkış kısıtlaması hem de eylem yasağı getirilmişti.

Böylelikle HDP'nin ilan ettiği yürüş kapsamında valilikler şu ana kadar toplam 16 ile hem giriş-çıkış kısıtlaması hem de eylem yasağı getirdi.