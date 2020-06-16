'Demokrasi Yürüyüşü' ile birlikte yasaklı kent sayısı 16’ya çıktı
HDP'nin başlattığı 'Demokrasi Yürüyüşü' sonucu yasak getirilen kent sayısı 16'ya yükseltildi.
Mersin ve Bolu Valilikleri, HDP’nin 15 Haziran’da Edirne ve Hakkari’den iki koldan başlattığı ve 20 Haziran’da Ankara’da sonlandıracağını duyurduğu “Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü”ne katılmak için hareket edecek grupların kente giriş ve çıkışlarını sınırlandırdı.
İki kentte ayrıca toplantı, gösteri, yürüyüşler, açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlamalar da yasaklandı.
Daha önce de İstanbul, Adana, Antalya, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Hakkari, Tekirdağ, Kırklareli, Bitlis, Van, Şırnak, Batman ve Edirne’ye hem giriş-çıkış kısıtlaması hem de eylem yasağı getirilmişti.
Böylelikle HDP'nin ilan ettiği yürüş kapsamında valilikler şu ana kadar toplam 16 ile hem giriş-çıkış kısıtlaması hem de eylem yasağı getirdi.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden AKP'ye 'Titanik' göndermesi
- Bodrum'daki yazlığına geldi denizde boğularak can verdi
- Rusya o görüntüleri yayınladı! Havada gergin anlar
- Ece Üner'den Erdoğan'a canlı yayında gönderme!
- Sivas'ta kaydedildi! Bomba düşmüş gibi korktuk
- CHP grubuna damga vuran anlar! Gözyaşlarını tutamadı
- Sınava girecek öğrencilere ilişkin korkutan açıklama
- 30 yıl sonra bir ilk! Hatıra fotoğrafı çektirdiler
- İki grup birbirine girdi! Sopalı ve tabureli kavga anı
- Yılanlarının 'çiftleşme dansı' görüntülendi