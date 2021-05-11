Demokrat Partili siyasetçilerden Biden'a 'harekete geçin' çağrısı

11 Mayıs 2021 Salı, 13:37

Demokrat Partili siyasetçiler, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki baskıcı uygulamalarına tepki göstererek Başkan Joe Biden yönetimine, harekete geçme çağrısı yaptı.

The Hill internet sitesinin haberine göre, hem sol hem de merkezi siyasi eğilimleriyle bilinen siyasetçiler, hafta sonundan bu yana sosyal medya hesaplarında İsrail'in şiddet eylemlerini kınayan mesajlar yayımladı.

Biden'ın başkan seçildiği son seçimde, Demokrat Partinin aday adayları arasında yer alan Vermont Senatörü Bernie Sanders, yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki zorunlu göçü durdurması ve ABD'nin bu konuda sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

'DERHAL DURDURULMALI'

Bir diğer aday adayı, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Doğu Kudüs'ten zorla tahliye edilmesini "iğrenç ve kabul edilemez" şeklinde niteleyerek "ABD, İsrail hükümetine tahliyelerin yasa dışı olduğunu ve derhal durdurulması gerektiğini açıkça söylemeli" ifadesini kullandı.

Partinin sol eğilimi önde gelen siyasetçilerinden, Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de İsrail'in aileleri şiddet kullanarak tahliye etmesini kınayarak Filistinlilere dayanışma mesajı verdi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları gerilimi tırmandırıyor.