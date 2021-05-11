İsrail Gazze’de bir binayı vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 8 Filistinli de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi.

İHA
11 Mayıs 2021 Salı, 13:13
İsrail Gazze’de bir binayı vurdu: 2 kişi hayatını kaybetti
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İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları Gazze’de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor.

İsrail savaş uçakları, Gazze’nin Al-Rimal Mahallesi’nde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ve sivil savunma ekipleri, yaralıları Gazze’deki El-Şifa Hastanesi’ne kaldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki hava saldırılarında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükselirken, bazılarının durumu ağır olmak üzere toplam 103 kişi yaralandı.


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