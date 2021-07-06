Dendias'tan Türkiye açıklaması: Kayda değer bir ilerleme yok

06 Temmuz 2021 Salı, 11:32

Yunan basınına konuşan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yakın zamanda Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen temasların “buzların kırılmasını” sağladığını ancak ilişkilerde kayda değer bir ilerleme kaydedilmediğini vurguladı.

"Pozisyonlarımız taban tabana zıt olmaya devam ediyor" diyen Dendias Türkiye'yi, uluslararası hukuk ve deniz hukukunu ihlal etmenin yanı sıra, komşuluk ilişkilerine saygı göstermemek ve Yunanistan'a yönelik savaş tehdidinden vazgeçmemekle suçladı.

Dendias, Kıbrıs konusunda sürekli teyakkuz halinde olunması gerektiğini belirtti ve Yunanistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarıyla belirlenen çerçeveye, yani iki toplumlu, iki bölgeli federasyona girmeyen herhangi bir teklifi reddettiğini kaydetti.