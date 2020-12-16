Kısıtlamayı ihlal ederken yakalananlar polise saldırdı: "Bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek"
Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yapılan denetimlerde izinsiz sokağa çıktığı tespit edilen alkollü 4 şüpheli, görevli polise saldırdı. Polisi tehdit ettiği belirtilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği öne sürülen şüphelilerden 2’sinin FETÖ’den ihraç edildiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Adliyesi’ne getirildi.
Olay, dün saat 21.45 sıralarında Altındağ ilçesindeki Oruç Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri kapsamında cadde üzerinde seyreden bir aracı durdurup araçta bulunan 4 kişiye izin belgesi sordu. İddiaya göre araç sürücüsü N.E., "İzin belgemiz yok, kurallara uymuyoruz, sokağa çıkma yasağı bizi bağlamaz. Siz polisseniz biz de amiriz. Ben emniyet amiriyim, siz kim oluyorsunuz bana kimlik soruyorsunuz?" diyerek görevli polise ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakarette bulundu. N.E. ayrıca bir polisi, yumruk atarak yaraladı.
Ayrıca, araçta bulunan S.E. isimli şahsın N.E. ile birlikte ayrıca "Bu devran dönecek, hesap vereceksiniz. Biz FETÖ’den ihraç olduk. Bizim başımıza gelen sizin de başınıza gelecek" şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü. Daha sonra polis ekipleri, araçta bulunan 4 şahsı etkisiz hale getirerek alkol testi yaptı. Ekipler, araçta bulunan şahısların alkollü olduğunu belirlerken, şahıslara "ehliyetsiz araç kullanmak", "alkollü araç kullanmak", "emniyet kemeri takmamak" ve karantina kurallarına uymamaktan idari para cezası uygulandı. Şüpheliler "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından gözaltına alındı.
ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞ
Şahısların yapılan sorgusunda, N.E.’nin askeri okuldan, S.E.’nin ise komiser yardımcılığı görevinden FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildiği belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Ankara Adliyesi’ne getirildi.
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