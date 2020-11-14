Denetimlerde ilginç görüntüler: Sigara içtiğim için özür dilerim

14 Kasım 2020 Cumartesi, 10:25

İstanbul'da doğru maske kullanımı amacıyla il genelinde 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı. Sultangazi'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Malkoçoğlu Mahallesi Mareşal Fevzi Caddesi ve Eski Habibler Mahallesi Meydanı sigara içilmesi yasaklanan yerler arasında yer alıyor.

SİGARA İÇEN GENÇLERİ UYARDI

Sultangazi 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda sigara yasağına uymayanlar kameralara yansıdı. Alınan karardan haberdar olmadığını belirten bazı yurttaşlar, ellerindeki sigarayı söndürdü. Bir kadın ise meydanda sigara içen gençlerin yanına giderek, sigara içilmesinin yasaklandığını hatırlattı. Sigara içmek için maske kurallını da delen yurttaşlardan biri, sigara içtiği için maskeyi çenesinin altında tuttuğunu söyledi. Sigara yasağından haberdar olduğunu belirten genç, "Kararı unuttum" dedi. Bir başka yurttaş ise, gazetecinin kararı hatırlatması üzerine haberinin olmadığını belirterek, elindeki sigarayı eliyle söndürerek, yoluna devam etti. Durumu gören bir başka kişi ise, "Söndürme kardeşim. Niye söndürüyorsun. İç gitsin" dediği görüldü.

"SİGARA İÇTİĞİM İÇİN ÖZÜR DİLERİM"

Meydan da sigara içen bir kişi ise kendisini görüntüleyen muhabirin yanına gelerek, özür diledi. Muhabirin, "Neden özür diliyorsunuz?" sorusuna ise, "Yasak olduğunu biliyordum. Şimdi aklıma geldi. Sigara içtiğim için özür dilerim" diye cevap verdi.

KOŞARAK MEYDANDAN UZAKLAŞTI

Sigara içen ve maske kullanmadığı görülen bir genç, görüntülendiğini fark edince 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndan koşarak uzaklaştı.



