'Denetimsizlik, işçi hatası ve eksik malzeme yıktı'
İzmir’de 30 Ekim tarihinde meydana gelen depremde yıkılan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Yılmaz Erbek Apartmanı için bilirkişi raporu tamamlandı.
5 aylık inceleme sonucunda, iddia edildiği gibi binanın alt kısmında bulunan kolonlarının kesilmediği, projelendirmede eksiklikler olduğu, malzemelerin yetersizliği, işçi hataları ile yapı denetim şirketinin eksik ve hatalı denetimi ile yıkıldığı görüşüne yer verdi. Hazırlanan raporda binanın yıkılma nedenleri şu şekilde sıralandı:
“Zemin etütlerinin TOKİ zemin raporlarına göre yapılmadığı, zemin seçiminin hatalı olduğu, beton kalitesinin iyi olmadığı, müteahhit ve fenni mesulün eksik ve hatalı değerlendirmeler yaptığı belirlendi. Belediye ve müteahhit evrakları ile projelerde ise imzaların olmadığı ve eksik evrakların bulunduğu belirtildi. Yıkılan binada hayatını kaybedenlerin yakınları ise rapora itiraz edeceklerini, binanın kolonlarının kesildiğine dair tanıklar bulunduğunu açıkladı. 3 tutuklama Bilirkişi raporunun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan toplamda 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 15 kişi hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı. 17 kamu görevlisi hakkında ise soruşturma başlatıldı.
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