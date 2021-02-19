Deniz Akkaya hastaneye yatırıldı

19 Şubat 2021 Cuma, 13:12

Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akkaya, ''Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım'' ifadelerini kullanmıştı.

EVDE OLMADI

Akkaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Akkaya, yaptığı paylaşıma ise şu notu ekledi, “Evde beceremedim. Israr etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım” notunu düştü.

Akkaya, daha sonra ise ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğinin ve zaman zaman öksürük krizine girdiğinin de bilgisini verdi.