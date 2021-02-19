Deniz Akkaya hastaneye yatırıldı
Koronavirüse yakalandığını duyuran Deniz Akkaya, sağlık durumunun kötüye gitmesinin ardından hastaneye yattığını açıkladı.
Eski manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüse yakalandığını duyurdu. Akkaya, ''Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım'' ifadelerini kullanmıştı.
EVDE OLMADI
Akkaya, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak hastanede tedavi altında olduğunu duyurdu. Akkaya, yaptığı paylaşıma ise şu notu ekledi, “Evde beceremedim. Israr etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım” notunu düştü.
Akkaya, daha sonra ise ateşinin 39 dereceye kadar yükseldiğinin ve zaman zaman öksürük krizine girdiğinin de bilgisini verdi.
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