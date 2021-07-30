Deniz Akkaya'dan, 'paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını' söyleyen Enes Batur'a tepki

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınların ardından yurttaşlar fidan bağışı yapmak için harekete geçti. Fenomen Enes Batur da Twitter'dan paylaşım yaparak, her 100 beğeni için 2 fidan bağışı yapacağını söyledi. Batur'un bu hareketine sinirlenen Deniz Akkaya duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 15:49
Deniz Akkaya'dan, 'paylaşımına gelen beğenilere göre bağış yapacağını' söyleyen Enes Batur'a tepki
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, turizm beldeleri başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde yangınlar çıkmaya başladı. Ormanları yeniden ağaçlandırmak isteyen yurttaşlar ise Tema Vakfı'na fidan bağışı yapmaya başladı.

BEĞENİ KARŞILIĞINDA FİDAN BAĞIŞI

YouTube'da yayınladığı videolarla fenomen olan Enes Batur ise bağış konusunda ilginç bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından takipçilerine seslenen fenomen, "Ülkemizin geleceği için fidan bağışını, yapabilen yapamayan herkes adına yapmak istiyorum. Bu tweetin alacağı her 100 FAV için 2 fidan dikiyoruz" dedi.

DENİZ AKKAYA'DAN TEPKİ 

Enes Batur'un paylaşımından rahatsız olan manken Deniz Akkaya ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Hep söylüyorum bu dönemin insanı like ve fav bağımlısı. Bu alkolden, uyuşturucudan daha tehlikeli. Geçen günlerde ne güzel işler yaptın, oldu mu şimdi bu? Sen yap güzel bir orman, alkışın, like ve fav'ın alası milli servete yaptığın bu yatırımla tüm ülkeden gelir" ifadelerini kullandı.


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