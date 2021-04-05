Deniz Aslanları'ndan "bildiriye imza atmadık' açıklaması

05 Nisan 2021 Pazartesi, 11:42

Emekli amirallerin "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki bildirisinin ardından, 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim almış "Deniz Aslanları"nın da bir bildiri yayımladığı iddia edilmişti.

Odatv'de paylaşılan bildirinin medyada yer bulmasının ardından bildiride imzası bulunduğu iddia edilen isimlerden "İmza atmadık" açıklaması geldi. Cumhuriyet’e ulaşan isimler, bildiriden imzalarının çıkarılmasını talep etti. Talep üzerine imzalar kaldırıldı.