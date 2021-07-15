Deniz Atabay: 'En ufak korkum yok'

15 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Didim’de kaçak yapılaşma ve rant çetelerine karşı mücadele veren “tecavüz kumpası” ardından iftira atılan ve son olarak sopa ile darp edilen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim’in hakkını koruduğu için halkın desteğinin arkasında olduğunu söyledi. Atabay, iftira ve saldırılardan en ufak korkusu olmadığını, hukuk yolunda mücadelesine devam edeceğini anlattı.

İkinci defa belediye başkanlığı yapıyorsunuz.İkinci dönemde ne gibi hizmetler yaptınız?

Geçen dönemden kalan projelerimiz vardı. Onlarda çok yol aldık. Üç önemli projeden biri gençlik merkezi. Bununla ilgilisıkıntılar vardı. Onu çözdük. Yüzde 70’i tamamlandı. Gençlik merkezine çok önem veriyoruz. Gençlere eğitimler vereceğiz. Onun dışında amfitiyatronun tahsisini aldık. İnşaat ruhsatını başlattık. İhale süreci devam ediyor. Üçüncüsü kültür merkezi. 750 kişilik kültür merkezi kente büyük değer katacak. İçerisinde sinema salonları olacak. Üç proje, eğitim, kültür ve sanat anlamında Didim’i kalkındıracak. Ayrıca balıkçılar çarşısını açtık. Yeni yollar yapıyoruz. Pandemiden dolayı mağdur olan esnafa maddi manevi destek verdik.

Didim turizmin yanısıra festivaller ile anılmaya başlandı. En önemlilerinden biri vegan festivali. Festivaller Didim’e ne katacak?

Göreve geldikten sonra kentte farkındalığı artırmak ve doğal ve tarihi imkânları kullanmak adına vegan festivali düzenledik. Türkiye’de ilk defa 350 bin kişi dışarıdan misafir olarak geldi. Ulusal ve uluslararasısosyal medyada büyük ilgi gördü. Vegan felsefesini insanlara anlatmak için yaptık. Veganizm bütün dünyada yükselen bir trend. Sadece bir yaşam felsefesi değil, insan dışındaki bütün canlıların yaşam hakkına saygı duyan bir felsefe. Diğer yandan, lavanta festivali yaptık. 54 bin metrekare üzerine kurulan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda yetiştirilen lavantaların hasadı bu yıl festival havasında gerçekleştirildi. Çok katılım oldu. Filozof, felsefe ile bilimin öncüsü olarak kabul edilen Miletli Tales’in doğduğu topraklarda 2. Tales buluşmalarını düzenledik. Yurtdışından eğitimciler büyük katkısağladı. 2500 kişilik amfitiyatroda ders verdiler. Kentte yamaç paraşütünü canlandırmak istiyoruz. Rüzgâr yönüyle iyi bir yere sahibiz. Yamaç paraşütünün gelişmesi için projeler hazırlıyoruz. Bu tür organizasyonlar ile Didim’de turizmi 12 aya yaymak istiyoruz.

Çalışmalar halkın gözünde nasıl görünüyor?

Yaptığımız çalışmaları vatandaş görüyor. Sokağa çıktığımız zaman bize yansıyor. Halk memnun. 31 Martseçimlerinde aldığımız oyu artırdık. Ama yetmez. Didim’e hizmet yapmaya devam edeceğiz.

Önce iftira,silahlısaldırı ve sonrasında sopalısaldırıya uğradınız. Rant çetesi Didim’i bırakmıyor. Son durum nedir?

Geldiğimiz ilk günden bu tarafa kaçak yapılara izin vermeyeceğiz dedik. Göreve geldiğimizde zaten bir düzensizlik vardı. O kişiler ile oturup mevzuata göre hareket etmelerini istedik ve birçok aksaklıkları giderdik. Doğru yolu anlattık. Didim’de düzeni bozmaya çalışan sadece bir yapı kaldı. Onlar da bize birçok komplo kurdular. Tacizler, tecavüz iddiaları, evimize yapılan silahlısaldırı, kızımızın okuldan kaçırılmak istenmesi ve son olarak sopalısaldırı. Hukuk çerçevesinde ve yetkimi kullanarak asla Didim halkının hakkını yedirmem. Hukuk önünde mücadele edeceğim. Ben kaçak yapıyı mahkeme kararına göre mühürledim. Kararı uygulamazsam suç olur. Burada hukuk kazanacak. Binanın tamamının yıkılmasıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor. Biz görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz.

Kumpas, iftira ve saldırılar sizi yolunuzdan vazgeçirir mi?

Bizi yıldırmak, itibarsızlaştırmak için her türlü iftirayı attılar. Ama biz asla pes etmedik. Etmeyiz. Yaşanan süreçten dolayı kararımda en ufak bir değişme yok. Ben halkın ve Didim’in hakkını koruyorum. Saldırı ve kumpaslar beni yolumdan asla vazgeçirmez.

Rant çetelerine karşı duruşunuzda halkın desteği var mı?

Yaptığımız mücadelede halkın arkamızda olduğunu gördük. Önceki dönemler çok iyi anlatamadık. Ama şimdi halkımız yaşanan bu süreçlerden sonra bizi anlıyor ve desteğini daha da sürdürüyor. Mücadelemizi halk destekliyor. Bunu sokağa indiğimizde açık ve net görüyoruz.