Deniz Baykal: Devletimizi kaybettik

16 Temmuz 2021 Cuma, 10:36

Gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile siyasete ilişkin yaptığı görüşmeyi bugünkü köşesine taşıdı.

"DEVLETİMİZİ KAYBETTİK"

Mevcut siyasal duruma ilişkin değerlendirmede bulunan Baykal, "Yüz yıl önce bütün dünyayı karşımıza alarak kurduk bu devleti. Devletimizi kaybettik. Onu yeniden inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

KAYGILARINI DİLE GETİRDİ

Ülkeye dair kaygı ve uyarılarını sıralayan Baykal, ilk kaygı noktasının kayıp silahlar olduğunu belirterek, iddiaların doğru olma olasılığını ve sivil yurttaşlara yansımış olma olasılığını ürkütücü bulduğunu belirtti.

Baykal, diğer kaygı duyguğu noktayı ise şöyle açıklıyor; “Kâbil’in savunulması konusu bir tehdit. Çok ciddi bir yankısı olabilir. Suriye’den daha büyük bir hata olabilir. NATO bu kadar güçlü, o oradan çıkarken biz çok belalı bir sorumluluk üstleneceğiz. Evlatlarımızı ateşe atacağız. Türkiye’ye yönelik bir göç tırmanışı olabilir. Ülkenin demokrasi alanı açısından çok vahim bir hata olacak"

Hükümetin OHAL uygulamalarını sürdürmek için çıkarmak istediği torba yasası hakkında kaygı duyduğunu söyleyen Baykal, "Yasa, seçim dönemini de kapsayacak şekilde çıkarılıyor. Baykal düzenlemelerin, “yürütmeye verilecek yetkiler nedeniyle seçime de etki edebileceğini” düşündüğünü belirtti.

"MİLLET İTTİFAKI ÇOK YERİNDE BİR GİRİŞİM"

Baykal, Millet İttifakı'nı ise şöyle yorumluyor: “Çok yerinde bir girişim. Türkiye’nin tam ihtiyacı doğrultusunda, küçük parti perspektifinin ötesinde bir dayanışma ortaya çıktı. Yalnız yeni tehditlere karşı da donatılması lazım"

Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin eski genel başkanlarına yönelik iddialara gösterdiği tepkiden de memnun olduğunu belirten Baykal, “Genel Başkan’ın gösterdiği tepki çok değerlidir. Ben şahsına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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