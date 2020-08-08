Deniz Baykal'dan Muharrem İnce hamlesi: 'Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceK' iddiası

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:34

YeniÇağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü köşe yazısında Deniz Baykal ile yaptığı görüşmeye yer verdi.

Uğuroğlu'nun iddiasına göre, CHP'nin 18 yıl genel başkanlığını yapan Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmaması için genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini açıkladı.

Deniz Baykal'ın Uğuroğlu'nun yazısında aktardığı açıklamaları şöyle:

"İNCE'NİN AYRILMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Kendimi bu tartışmanın seyircisi olarak görmüyorum. Bizler iktidar olma sürecindeki mücadelenin birer parçasıyız. Muhalefetin en güvenilir en toparlayıcı partisi CHP'dir. CHP'nin içinden bir kişinin dahi ayrılmasını maç seyreder gibi yapamam.İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız.

Genel Başkan, Genel Merkez yönetimi, milletvekillerimiz, örgütümüz ve seçmenimiz de seyirci olmamalı.CHP demek adalet, hak ve hukuk demektir. Bu ilkeler etrafında birleşenler olmalı, ayrılanlar olmamalıyız.Toplum iktidar uygulamaları altında büyük sıkıntı içindeyken, kendi içimizdeki arkadaşlarımızla kucaklaşmak zorundayız.Muharrem İnce'nin ayrılmasına izin vermemeliyiz. Ayrılması kabul edilemez.

Cumhuriyete inanan, demokrasiyi savunan CHP'liler bu ayrılığı hazmedemez. Bunun için de elimizden geleni yapmalıyız.

Kurultay sonrası genel başkanımızı kutlamak için ziyaret yapacağım. Bu vesile ile de Muharrem İnce konusundaki düşüncelerimi anlatacağım.Sayın Kılıçdaroğlu'na, "İnce'yi çağırın baş başa görüşün. İktidar yolundaki kararlılığımızı anlatın. Ayrılmanın yanlış olduğunu ifade edin. Muharrem sevgi ve saygıyı hak eden gerçek bir CHP'lidir. Ayrılması vahim bir hata olur. Şu andan sonra kim haklı, kim haksız önemli değil" diyerek düşüncelerimi arz edeceğim.

İNCE'YE MESAJ

Muharrem CHP'de siyasi mücadelesi ile de demokrasiye inancı ile de CHP'ye bağlılığı ile de israf edemeyeceğimiz bir siyasetçidir.İnanıyorum ki, İnce'de sağduyusu, CHP sevgisi ve demokrasiye bağlılığı ile bu yanlıştan dönmek için yol açar.Bu faciayı önlemek zorundayız. Bundan sadece CHP değil Türkiye'de kazançlı çıkar. Çünkü kırılmaya tahammül edilemeyecek bir siyasi tablo içindeyiz.Elbette sessiz kalıp seyredecek değiliz."