Muharrem İnce'den yeni açıklama: Yok birbirlerinden farkları

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 07:30

Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, hakkındaki yorumlara isim vermeden tepki gösterdi.

İnce, Twitter'daki paylaşımında "Bir tarafta AK Parti’den ayrılanlara 'Ümmeti bölmeyin', CHP’den ayrılma iddialarına 'en doğal hakkı' deniliyor. Diğer tarafta ise AK Parti’den ayrılanlar demokrasi kahramanı, CHP’de rahatsız olanlar sarayın adamı. Yok birbirlerinden farkları" ifadelerini kullandı.

Ayasofya Camii'ndeki cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bizden de birileri ayrıldı parti kurdular. Bu parti kuruluşları nereye varır bilemem. Sayın İnce'nin de doğal hakkıdır" ifadelerini kullandı.

Parti kurma iddiaları ile ilgili net bir açıklama yapmayan İnce, geçen günkü paylaşımında "Değişime imza veren Milletvekillerini, Belediye Başkanlarını, Kurultay Delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" demişti.