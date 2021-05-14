Deniz Çakır: Sahnede saygın bir kişi tarafından defalarca psikolojik şiddete uğradım

14 Mayıs 2021 Cuma, 15:19

Ünlü oyuncu Deniz Çakır, dijital içerik platformu Gain'de yayımlanan ve Jülide Ateş'in sunduğu '40' programına konuk oldu. Çakır, mesleğinde uzun bir dönem psikolojik şiddete maruz bırakıldığını söyledi.

Ateş'in "Psikolojik, sözlü ya da fiziksel olarak tacize uğradınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya hayır diyebilecek birini ben tanımıyorum! Medyanın dili, bazı gazetelerin attığı başlıklar psikolojik şiddetin babası! Ben basının psikolojik tacizine çok fazla uğradım. Ama kendi hayatımda da, mesleğimde de uğradım. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım! Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum. Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim mesela; çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi! Ama hiç olmayacak bir insan tarafından hırsları, benim orada sadece kadın olmam…"



Çakır, "Bugün ifşa etmek ister misiniz?" sorusunu ise, "İstemem, ona yarar sağlar. Öyle biri çünkü! Kadın olduğum için, popüler olduğum için, sahne üstünde defalarca kez aynı kişi tarafından psikolojik şiddete uğradım, neredeyse işimden soğuyacak kadar! Ve çok saygın bir kişi tarafından maalesef!" diyerek yanıtladı.

Deniz Çakır, Masumiyet dizisi çekimlerinde kendi karavanını küçük bularak ekipten aracının değişmesini istediği iddialarına ilişkin olarak da "Öylesine saçma ki ben buna ne diyeyim yani? Covid döneminde karavan ihtiyaç, bu konuda yapımcım beni asla mağdur edecek biri değil. Yani keşke haber eğlenceli olsaydı Hülya Avşar’ın karavanını bassaydım, yazdıkları haberde mizah çıkarmaya çalışsam, eğlenilecek bir taraf yok, çok vasat bir haber! Buradan beni acıtmak istiyorlarsa bunlardan incinmiyorum ben! Kötü oynadı de, benim için daha makul! Emekçinin ve setçinin yanında birisiyim" şeklinde konuştu.