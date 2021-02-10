Deniz Gezmiş'in ilk kez yayınlanan fotoğrafları renklendirildi

10 Şubat 2021 Çarşamba, 13:49

Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in yaklaşık bir yıl önce Erol Olgundemir tarafından yayınlanan fotoğrafları reklendirme sanatçısı Enver Gezmiş tarafından renklendirildi.

1971 yılının Mart ayında, Deniz Gezmiş'in Ankara Emniyet'teki sorgusunun çıkışından ve İçişleri Bakanlığı'na getirildiği sırada çekilen fotoğraflarının renklendirilmiş hali sosyal medyada paylaşıldı.

Enver Gezmiş tarafından Twitter'dan paylaşılan fotoğraflara, "Ortaya şöyle yeni fotoğraflar çıktı. Arşivlere yeni katkılarımızda olsun :) Mart 1971 İçişleri Bakanlığı Önü" notu düşüldü.

İŞTE O FOTOĞRAFLAR:



