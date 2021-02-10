Deniz Gezmiş'in ilk kez yayınlanan fotoğrafları renklendirildi
68 kuşağının devrimci öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş’in 1971'de yakalandıktan sonra Ankara Emniyet'ine ve İçişleri Bakanlığı'na getirildiği fotoğraflar renklendirildi.
Türkiye devrimci hareketinin ve 68 kuşağının sembol isimlerinden Deniz Gezmiş’in yaklaşık bir yıl önce Erol Olgundemir tarafından yayınlanan fotoğrafları reklendirme sanatçısı Enver Gezmiş tarafından renklendirildi.
1971 yılının Mart ayında, Deniz Gezmiş'in Ankara Emniyet'teki sorgusunun çıkışından ve İçişleri Bakanlığı'na getirildiği sırada çekilen fotoğraflarının renklendirilmiş hali sosyal medyada paylaşıldı.
Enver Gezmiş tarafından Twitter'dan paylaşılan fotoğraflara, "Ortaya şöyle yeni fotoğraflar çıktı. Arşivlere yeni katkılarımızda olsun :) Mart 1971 İçişleri Bakanlığı Önü" notu düşüldü.
İŞTE O FOTOĞRAFLAR:
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Boğaziçi öğrencilerinden videolu tepki
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması
Video Haberler
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Selçuk Özdağ'a saldırı anının en net görüntüsü
- Artvin'deki Boğaziçi eylemlerine polisten sert müdahale
- İşsiz yurttaşın söyledikleri muhabiri şoke etti
- Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması
- Korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
- Erdoğan'a yüklendi: Terbiyeli olacaksın, efendi olacasın
- Prof. Dr. Ayşe Buğra'dan Erdoğan'ın o sözlerine yanıt
- TBMM yerleşkesinde yangın paniği!
- Göbeklitepe yakınlarındaki metal blok ortadan kayboldu
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan, Cevdet Kılıç açıklaması
- Lider anketinde dikkat çeken sonuçlar
- CHP’den iki isim daha istifa etti
- CHP'den 'Uzay Programı'na ilk yorum: Damat gitti ama...
- Öğrencilerin sorularını yanıtsız bırakan İnci'ye tepki
- Gizemli monolitin sırrı çözüldü
- Erdoğan'ın cinsiyetçi ifadesi büyük tepki topladı
- AKP'den Mahir Ünal'ın sözlerine açıklama
- Boğaziçi öğrencilerinden videolu tepki
- Soylu'dan Boğaziçi açıklaması