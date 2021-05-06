Deniz kaplumbağalarının kaslarında 'plastik atık' saptandı: İnsanlarda da görülebilir
İspanya'daki bir araştırmada ilk kez Caretta Carettaların kaslarında plastik saptanmasıyla insanların neden olduğu kirlenmenin deniz yaşamını sadece fiziksel değil, aynı zamanda kimyasal düzeyde etkilediği teyit edildi. Bilim insanları, plastik atıkların insanlar üzerinde de aynı şekilde etki bırakıyor olabileceği uyarısını yaptı.
Soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya deniz
kaplumbağalarının plastik atıkların beslenmelerine karışması sonucu ölmelerinin
hızlanması sürecinde yeni bir bulgu saptandı.
Bilim insanlarının ilk kez Caretta caretta sınıfı iribaş
deniz kaplumbağalarının kaslarında plastik bulmasıyla insanların neden olduğu
kirlenmenin deniz yaşamını sadece fiziksel değil, aynı zamanda kimyasal düzeyde
etkilediği teyit edildi.
KAS GRAMI BAŞINA 6-100 NANOGRAM ARASINDA
İspanya sahillerinde
2014–2017 döneminde ölü bulunan 44 kaplumbağa üzerinde yapılan
analizlerde, hepsinin kaslarında plastik katkı maddelerine rastlandı. Bunlar,
kas gramı başına 6-100 nanogram arasında değişen konsantrasyonlara sahip.
Bilim insanları, plastik atıkların insanlar üzerinde de aynı
şekilde etki bırakıyor olabileceği uyarısını yaptı.
Balık ağlarına takılmaları ve plastik atıkların
beslenmelerine karışması, deniz hayvanları için öldürücü sonuçlara yol açıyor.
Caretta caretta deniz kaplumbağaları, Uluslararası Doğayı
Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde 'soyu tükenmekte olanlar' bölümünde yer
alıyor.
Temel beslenmesi denizanası, sardalya ve kalamara dayanan
kaplumbağalar, plastik poşet, şişe kapağı ve yüzen plastik parçalarını da ister
istemez tüketiyor.
CEZAYİR KIYILARINDA YAŞAYAN KAPLUMBAĞALARDA DAHA FAZLA
İspanya Ulusal Araştırma Konseyi'nden kimya uzmanı Ethel
Ejarrat'ın liderliğindeki araştırmaya göre kaplumbağaların kaslarındaki plastik
katkı maddelerinin varlığı çok net.
Katalonya bölgesi açıklarındaki Balear Adaları'na vuran ölü
kaplumbağalarda plastik oranının daha yüksek çıktığını söyleyen Ejarrat,
"Cezayir kıyılarında yaşayan kaplumbağalarda Katalan kıyılarındaki
kaplumbağalara göre daha fazla plastik atık bulunduğuna inanıyoruz"
diyerek ekledi:
"Araştırma, aralarında sıkışıp kaldıkları ya da sindirim
sistemine almak zorunda kaldıkları plastik atığın kaplumbağaları yalnızca
fiziksel düzeyde değil, aynı zamanda kimyasal düzeyde de etkilediğini gösteriyor."
ENDOKRİN SİSTEMİNİ BOZAN, NÖROTOKSİK VE HATTA KANSEROJEN
Ekip, plastiklerde kullanılan, hormon düzenleyici endokrin
sistemini bozan, nörotoksik ve hatta kanserojen olan 19 katkı maddesini analiz
etti. Bunlar arasında alevlenme geciktirici özellikleri nedeniyle plastiklere
eklenen organofosfor bileşikleri de var. Organofosfor, analiz edilen tüm deniz
kaplumbağalarında çıktı.
İNSANLARIN BESLENMESİNDE VE SOLUKLANMASINDA
Bu plastik atıkların deniz kaplumbağalarının doğurganlığını
olumsuz etkilediği ve kansere yakalanmalarına yol açtığı tahmininde bulunan
Ejarrat, kaplumbağaların mustarip olduğu bu etkilere insanların da maruz
kalabileceği uyarısını yaptı:
"Bu bileşikleri balıklar yoluyla beslenmemize ve hava yoluyla nefes almamıza dahil ediyoruz, böylece onları emiyoruz ve kendi yapımıza bağlı olarak her birimizin organizması ve metabolizması er ya da geç etkilenebilir."
Video Haberler
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- Kimin tutuklandığını biliyor musunuz?
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması