Denizbank ile Martı Grubu borç yapılandırma konusunda anlaştı

17 Mart 2021 Çarşamba, 16:21

Kemer'de bulunan Martı Grubu'na ait olan Martı Myra Otel, Denizbank'a olan borçları nedeni ile icradan satışa çıkarılacaktı. Ancak Banka ile Martı Grubu arasında borç yapılandırma konusunda anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Denizbank, Martı Grubu ile olan 139 milyon dolarlık alacağını dokuz yıl vadeli olarak yeniden yapılandırılacak. Denizbank ile Martı Grup prensipte anlaşırken bugün de bankanın ana sermayedarının yönetim kurulunda anlaşmaya onay verdiği öğrenildi.

Ocak ayı başında yapılan açıklamada, Kemer'in 5 yıldızlı otelleri arasında yer alan 553 odalı ve 1.209 yatak kapasiteli otel için Denizbank ile Martı Grubu arasında yeni bir anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu. Martı Myra Otel, satışının ertelenmesi için İcra Müdürlüğü'ne yazılı başvuru yapımıştı.

Martı Myra Otel ocak ayı başında KAP'a şu açıklamayı yapmıştı:

"18.12.2019 tarihli açıklamamızda belirtilen icraen satışı istenen bir taşınmazımıza ilişkin, 10.01.2020 tarihi itibariyle gerek Denizbank AŞ ve Deniz Faktoring AŞ gerekse Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından satışın ertelenmesi konusunda İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazılı başvuruda bulunulmuştur. Şirketimiz ve Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Denizbank AŞ ve Deniz Faktoring AŞ'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir. Gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır."



