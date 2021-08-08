Denizde korkunç olay! Yüzerken canından oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sürat teknesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Erdek'e bağlı Sahil Mahallesi Çuğra mevkisinde denize giren Elvan Taşdöğen'e (46) yüzdüğü sırada sürat teknesi çarptı.
Ağır yaralanan Taşdöğen, plajda bulunan yurttaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Erdek Devlet Hastanesine kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken sürat teknesini kullanan E.K. gözaltına alındı.
Ankara'da ikamet eden, evli ve bir çocuk annesi Taşdöğen'in ailesiyle tatil için bir süre önce Erdek'e geldiği öğrenildi.
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