Denize giren polis boğuldu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, denize giren polis memuru Muhammet Şahin Gülmez (37), aknıtıya kapılarak boğuldu.
Olay, saat 17.30 sıralarında, Kandıra Kerpe halk plajında meydana geldi. İzin gününde plaja gelip denize giren Muhammet Şahin Gülmez, akıntıya kapıldı.
Gülmez, cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gülmez, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Muhammet Şahin Gülmez doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Gülmez’in ölümü üzüntü yarattı.
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