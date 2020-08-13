Denizi kirleten ‘Ada’

13 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

İhbar üzerine inceleme başlatan sahil güvenlik ekipleri, koydan ayrılmayan teknenin tersaneye giderek sintine dökümü yaptığına dair sahte evrak düzenlendiğini tespit etti.

Tekne Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel’e ait. Olay yurttaşların sintine atığı toplayan gemilerin bu süre içerisinde koya uğramadığını fark etmesiyle ortaya çıktı.

Yapılan incelemede evrakta gösterilen sintinenin tersanede tahliye edildiği tarih ve saatte teknenin koyda demirli olduğu görüldü.

Tekne sahibine 20 bin TL para cezası kesildi. Evrakta yapılan usulsüzlük nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.