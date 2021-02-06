Kıyı alanında ‘pes’ dedirten inşaat!

06 Şubat 2021 Cumartesi, 13:54

Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık beldesi sahili son yıllarda hızla betonlaşan yerlerin başında geliyor. Doğu kıyısında özel bir çimento fabrikasına ait olan liman inşa edilen Yeşilovacık’ın yaklaşık 15 kilometre batısındaki Büyükeceli koyunda ise Ruslar tarafından yapılan Akkuyu Nükleer Güç Santralı’nın inşası sürüyor.

Odatv’den Yusuf Yavuz’un haberine göre; Birkaç yıl öncesine kadar el değmemiş koyları, zümrüt ormanları ve binlerce yıldır zamanın koynunda saklanan keşfedilmemiş antik yerleşimleriyle büyük bir doğal ve kültürel mirası barındıran bu bölge ne yazık ki plansız yatırımlar ve hızlı betonlaşmadan büyük zarar görüyor. Çimento fabrikasıyla tarımsal üretim alanları, çimento limanıyla balıkçı barınağının yan yana görülebildiği bu plansızlık tablosunda mermer ocaklarıyla antik kentler ve ikinci konut amaçlı tatil siteleri de birlikte yer alıyor.

İNŞAATLARDAN BİRİ OTEL OLARAK KULLANILACAK

Önemli ölçüde balıkçılık ve tarımsal üretimin sürdüğü Yeşilovacık’ın sahil kesimindeki çarpık betonlaşmaya her geçen gün yenileri ekleniyor. Yeşilovacık Portakal Mevkii’nde inşa edilen iki ayrı yeni yapı ise “bu kadar da olmaz” dedirtiyor. Yapılaşmaya yasak olan kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı belirtilen inşaatlardan birinin otel olarak kullanılacağı iddia edildi.

İnşaat detayı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ, BAKANLIĞA BAŞVURDU

Türkiye’nin sualtı ve kıyı alanlarındaki biyolojik çeşitlilik ve yaşam alanları konusunda araştırma ve koruma çalışmaları yürüten Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), Silifke Yeşilovacık’taki kıyı ihlaliyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunarak yapılaşmanın durdurulmasını talep etti. Yeşilovacık’taki her iki inşaatın da 3621 sayılı kıyı kanununa aykırı olduğuna dikkat çekilen SAD’ın başvurusunda, söz konusu yapılaşmanın Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere de aykırılık teşkil ettiği kaydedildi. Kıyı Kanununda “tanımlanan mesafede sahil şeridi üzerinde bina yapılamaz’ hükmünün açık olduğuna vurgu yapılan başvuruda, yasa dışı inşaat girişiminin tespit edilerek gereğinin yapılması talep edildi.

Bir başka kıyı ihlali

KIYI ALANLARINA ZARAR VERİYOR

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi’nde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santralı inşaatında görevli personelin bölgedeki konut talebini artırdığı belirtilirken, geçici bir süre devam etmesi beklenen bu durumun emlak fiyatlarına ve konut kiralarına da yansıdığı kaydediliyor. Çimento yükleme limanının yapılmasıyla büyük çaplı tahribatın önü açılan Yeşilovacık sahilinin gözden çıkarılmış bir bölge gibi algılandığını dile getiren yöre halkı, rant beklentisiyle yapay olarak şişirilen konut talebinin de kıyı alanlarına zarar verdiğine işaret ediyor.

Yeşilovacık sahili

KIYI YASASI NE DİYOR?

Yürürlükteki 3621 sayılı Kıyı Kanununun, ‘Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar’ hakkındaki düzenlemeleri içeren 6. Maddesinde özetle şu hükümlere yer veriliyor: “Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez.”

İnşaatlardan biri denizin içerisinde