Denizli, Sarayköy'de hayvan vahşeti: Hayvanlar çürümeye terk edilmiş

14 Nisan 2021 Çarşamba, 14:22

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bulunan Sokak Hayvanları Barınağı’na ait görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Barınağa ait görüntüleri videoya çeken bir yurttaşın aktardığına göre köpeklerin bakımsız ve aç bırakıldığı iddia edildi.

Videoda konuşan yurttaş, barınaktaki kitli bir odanın kapısını kırarak içeriği girdiğini ve odada katledilmiş ölü bir köpek bulduğunu belirtti.

Cumhuriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Üyesi Av. Deniz Utku Argüz, "Denizli Sarayköy Belediyesi Hayvan Barınağı'nda geçtiğimiz hafta sonu bu görüntüleri çeken vatandaşlarımız ile Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak irtibata geçtik. Duyarlı vatandaşlarımız mama dağıtımı için barınağa gelmişler ve orada barınan dostlarımızın ne kadar kötü şartlar altında olduğunu belgelemek istemişler. Aç ve susuz bırakılmış durumdalar. Barınak görevlilerin orada bulunmadığını ifade ettiler. Videolardan görüleceği üzere ölü hayvanlar çürümeye terk edilmiş. Onlarca yavru köpek odalara kapatılmış durumdalar. Bu bir vahşettir" dedi.

"KAPSAMLI BİR YASA YÜRÜRLÜĞE GİRMEDEN BU OLAYLAR SONA ERMEYECEK"

7-8 senedir barınağın durumu ile ilgili sesini duyurmaya çalışan yurttaşların olduğunun altını çizen Argüz, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 7-8 senedir bu barınakla ve belediyenin anlayışı ile mücadele eden yöre halkından vatandaşlarımız var. Onlarca şikayete rağmen sonuç alamadıklarını biliyoruz. Biz de Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak yaptığımız hukuki mücadelelere devam ediyoruz. Acı çeken her hayvanın sesi olmak, her tür hayvan için adaletin sağlanmasına katkı sağlamak komisyonumuzun yegane amacıdır. Konuyla ilgili Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Ama maalesef ki onlarca derdest soruşturma ve mahkeme aşamasına geçen şikayetimize rağmen mevcut yasa eksikliği sebebiyle yeterli sonuç alınamıyor. Bu son olayla beraber bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. 5199 sayılı yasa günümüz koşullarına cevap vermemekte; hayvana şiddetin suç sayıldığı, belediyelerin denetimini ve cezalandırılmasının da yolunu açan geniş kapsamlı bir Hayvan Hakları yasası yürürlüğe girmeden bu olaylar sona ermeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasayı ivedilikle çıkarmalıdır."

BELEDİYEDEN YANIT GELMEDİ

Cumhuriyet'in konuyla ilgili görüşlerine başvurduğu Saraköy Belediyesi'nden bir yetkili, "Konuyla ilgili bilgim yok. Bilgisi olan arkadaşlar toplantıda" cevabını verdi.